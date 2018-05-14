МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Москва призывает активизировать работу над конвенцией ООН по борьбе с киберпреступностью, Москвой уже разработан соответствующий проект, который мог бы стать основой для международного документа, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Россия, как и многие другие страны, видит решение в разработке под эгидой ООН универсальной конвенции о борьбе с киберпреступностью, которая учитывала бы современные реалии, а также принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств. В этой связи нашими экспертами подготовлен проект универсальной конвенции ООН о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности, который мог бы лечь в основу международной дискуссии по этой теме", — заявил Сыромолотов, выступая на 27-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Вене.

"Рассчитываем, что проект станет своего рода "пищей для размышлений" для выработки практических решений в этой сфере. Призываем присоединиться к его субстантивному наполнению с учетом особенностей и пожеланий ваших стран", — добавил замглавы МИД РФ.