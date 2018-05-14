Премьер Венгрии назвал право не принимать мигрантов признаком суверенитета

ВАРШАВА, 14 мая – РИА Новости. Венгрия рассматривает свое право принимать или не принимать мигрантов как показатель суверенитета, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан журналистам после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в понедельник в Варшаве.
Еврокомиссия ранее подала в суд ЕС иски против Чехии, Польши и Венгрии в связи с их нежеланием принимать у себя беженцев согласно установленным квотам. Словакия сумела избежать подобного иска, поскольку согласилась на прием небольшого числа просителей убежища.
"Для нас это не тактический вопрос, а только наиважнейший. Национальная суверенность – принятие решения, кто может находиться на территории суверенной страны", — сказал Орбан.
Орбан также отметил, что Венгрия ощущает сильное давление в вопросе миграции со стороны Брюсселя.
В свою очередь Моравецкий отметил, что Польша согласна с позицией Венгрии в вопросе миграции. "Мы с господином премьером (Орбаном) имеем здесь одинаковую сходную позицию", — сказал он.
При этом Орбан считает, что решения по миграционному кризису нужно принимать после выборов в Европарламент. "Этот состав Европарламента был избран еще до того, как разразился миграционный кризис", — сказал он.
При этом он высказался за помощь потенциальным мигрантам на месте – в странах их исхода. "То, что ЕС сегодня предлагает – это не решение. Нужно давать удочку, а не рыбу. Нужно делать так, чтобы мигранты хотели оставаться в своих странах", — сказал польский премьер.
Орбан высказал согласие со своим коллегой. "У нас не камень вместо сердца. Мы знаем, что такое помощь. Мы считаем, что помощь нужно осуществлять там, а не здесь. Мы не сможем никому помочь, если уничтожим свою страну", — сказал он.