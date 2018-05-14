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Премьер Венгрии назвал право не принимать мигрантов признаком суверенитета

15:5214.05.2018
(обновлено: 15:54 14.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПремьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан. Архивное фотоПремьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАРШАВА, 14 мая – РИА Новости. Венгрия рассматривает свое право принимать или не принимать мигрантов как показатель суверенитета, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан журналистам после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в понедельник в Варшаве.

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Еврокомиссия ранее подала в суд ЕС иски против Чехии, Польши и Венгрии в связи с их нежеланием принимать у себя беженцев согласно установленным квотам. Словакия сумела избежать подобного иска, поскольку согласилась на прием небольшого числа просителей убежища.

"Для нас это не тактический вопрос, а только наиважнейший. Национальная суверенность – принятие решения, кто может находиться на территории суверенной страны", — сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Наши предки очень обиделись бы, если бы узнали, что не венгры, а кто-то другой решал эти вопросы, кто может находиться на территории Венгрии", — добавил он.

Орбан также отметил, что Венгрия ощущает сильное давление в вопросе миграции со стороны Брюсселя.

В свою очередь Моравецкий отметил, что Польша согласна с позицией Венгрии в вопросе миграции. "Мы с господином премьером (Орбаном) имеем здесь одинаковую сходную позицию", — сказал он.

При этом Орбан считает, что решения по миграционному кризису нужно принимать после выборов в Европарламент. "Этот состав Европарламента был избран еще до того, как разразился миграционный кризис", — сказал он.

Флаг Европейского Союза. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В свою очередь Моравецкий заявил, что позиция Польши состоит в том, чтобы "миграционные потоки в наши страны находились под контролем наших властей".

При этом он высказался за помощь потенциальным мигрантам на месте – в странах их исхода. "То, что ЕС сегодня предлагает – это не решение. Нужно давать удочку, а не рыбу. Нужно делать так, чтобы мигранты хотели оставаться в своих странах", — сказал польский премьер.

Орбан высказал согласие со своим коллегой. "У нас не камень вместо сердца. Мы знаем, что такое помощь. Мы считаем, что помощь нужно осуществлять там, а не здесь. Мы не сможем никому помочь, если уничтожим свою страну", — сказал он.

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