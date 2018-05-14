Каталонский парламент утвердил Кима Торру главой женералитета

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (572)

МАДРИД, 14 мая — РИА Новости. Парламент Каталонии утвердил во втором туре голосования главу правительства. Им стал один из самых радикальных сепаратистов — представитель партии "Вместе за Каталонию" Ким Торра.

Сам он называет себя временным главой женералитета, поскольку настоящим главой кабмина, по его мнению, остался Карлес Пучдемон.

Для победы во втором туре кандидату было достаточно получить относительное большинство голосов. За него проголосовали 66 депутатов от партии "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии". Противниками утверждения Торры главой правительства стали 65 депутатов — представители партий, которые поддерживают территориальную целостность Испании. Среди них крупнейшая в парламенте партия "Граждане", социалисты, Народная партия и Catalunya en Comú-Podem (каталонское отделение Podemos).

Ключевыми были голоса четырех депутатов от леворадикальной сепаратистской партии "Кандидатура народного единства", которые воздержались. В первом туре, который состоялся в субботу, соотношение голосов было аналогичным, однако для победы с первой попытки кандидату было необходимо получить абсолютное большинство.

Пункты программы

В своем программном выступлении в каталонском парламенте Торра призывал "выполнить мандат 1 октября" (в этот день в 2017 году состоялся незаконный референдум, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% из которых проголосовали за независимое государство) и создать "Республику для всех".

Торра также призвал создать правительство в изгнании — Совет Республики, а в самой Каталонии — Ассамблею избранных представителей, параллельную каталонскому парламенту.

Реакция на избрание

Глава крупнейшей в каталонском парламенте центристской фракции "Граждане" Инес Арримадас назвала риторику Торры "ксенофобской", а высказывания "популистскими".

По ее словам, национализм недопустим в XXI веке, а свои обещания Торра не сможет выполнить, поскольку для этого нужен консенсус. "Нельзя обещать невыполнимое", — заявила Арримадас.

Каталония переживает глубокий кризис после досрочных выборов в парламент в конце 2017 года. Несмотря на лидерство центристской партии "Граждане", три сепаратистские партии вместе получили абсолютное большинство — 70 мандатов.

На фоне избрания Торры премьер Испании Мариано Рахой призвал всех к спокойствию и пообещал, что конституция и остальное законодательство будут выполняться. Премьер заявил, что будет судить не по словам, а по поступкам Торры.