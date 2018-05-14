Консула Украины в Гамбурге отстранили от должности за антисемитизм

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования после сообщений о том, что он размещает на своей странице в социальных сетях антисемитские публикации, сообщила в понедельник пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.
"На данный момент консул отстранен от исполнения служебных обязанностей, рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время", — заявила Беца интернет-изданию "Украинская правда". По ее словам, консула отстранили на время дисциплинарного дела.