В Индонезии задержали шестерых подозреваемых в причастности к терроризму

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Полиция Индонезии в понедельник задержала в провинции Восточная Ява шестерых человек, подозреваемых в участии в местных террористических группировках, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Двое предполагаемых террористов ликвидированы в процессе задержания, сообщает издание. Криминалисты изучают изъятые у подозреваемых взрывчатые химические вещества.

По данным полиции, подозреваемые могут быть членами местной террористической организации "Джемаа Аншарут Даула" (JAD), которая связана с группировкой "Исламское государство"*. Предположительно, они планировали теракт в городе Сурабая после недавних скоординированных взрывов в Индонезии.

Правоохранительные органы не стали раскрывать подробности готовившихся операций.

"Мы не будем раскрывать цели подозреваемых, чтобы не распространять панику", — заявил представитель полиции.

Ранее в индонезийских городах Сурабая и Сидоарджо произошла серия взрывов. В воскресенье в результате тройного теракта в церквях города Сурабая погибли 11 человек. Не менее семи погибли в понедельник в результате взрыва у полицейского участка. По данным властей, атаки совершались семьями, которые были связаны с террористической организацией "Джемаа Аншарут Даула" (JAD).