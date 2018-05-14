Франция готова "защищать бизнес" от последствий санкций США против Ирана

ПАРИЖ, 14 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж просит Вашингтон сделать так, чтобы возможные санкции США не касались европейских компаний, ведущих работу в Иране в рамках соглашения по иранскому атому, сообщили в ходе брифинга в МИД Франции.
Французские дипломаты также подчеркивают, что Франция и европейские партнеры установили контакты с Вашингтоном по этому вопросу.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.