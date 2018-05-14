Президент ОАЭ приказал освободить почти тысячу заключенных в честь Рамадана

ДУБАЙ, 14 мая — РИА Новости. Президент ОАЭ и правитель эмирата Абу-Даби шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян распорядился освободить 935 заключенных в честь наступления священного для мусульман месяца Рамадана, сообщает государственное информационное агентство WAM.

Заключенные отбывали наказание по разным статьям.

Как передает агентство, жест президента "отражает стремление предоставить заключенным возможность начать новую жизнь и облегчить жизнь их семей".

Правитель эмирата Шарджа шейх Султан бен Мухаммед Аль Касими распорядился об освобождении 304 заключенных.

Ожидается, что Рамадан начнется в ОАЭ 16 мая.