Президент ОАЭ приказал освободить почти тысячу заключенных в честь Рамадана

ДУБАЙ, 14 мая — РИА Новости. Президент ОАЭ и правитель эмирата Абу-Даби шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян распорядился освободить 935 заключенных в честь наступления священного для мусульман месяца Рамадана, сообщает государственное информационное агентство WAM.
Как передает агентство, жест президента "отражает стремление предоставить заключенным возможность начать новую жизнь и облегчить жизнь их семей".
Правитель эмирата Шарджа шейх Султан бен Мухаммед Аль Касими распорядился об освобождении 304 заключенных.
Ожидается, что Рамадан начнется в ОАЭ 16 мая.