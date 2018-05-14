Евросоюз не изменил позицию по переносу посольства США в Иерусалим

Флаги США и Израиля в Иерусалиме, где состоялась церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018

Флаги США и Израиля в Иерусалиме, где состоялась церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018

БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Евросоюз не менял позиции в связи с переносом американского посольства в Израиле в Иерусалим, заявила в понедельник представитель европейской внешнеполитической службы, отвечая на вопрос о трех европейских странах, ранее не поддержавших общее заявление от имени Евросоюза.

В понедельник состоится церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Журналисты поинтересовались у представителей Еврокомиссии, как они могут прокомментировать сообщения о том, что Чехия, Венгрия и Румыния заблокировали общее заявление по ситуации с переносом посольства США.

"Я не буду комментировать внутренние процедуры, но в отношении позиции ЕС — она ясная, была неоднократно подтверждена и не менялась", — заявила на брифинге в Еврокомиссии представитель пресс-службы ЕК.

Ранее ЕС выражал серьезную озабоченность в связи с решением США и его последствиями, отмечая, что вопрос о статусе Иерусалима как будущей столицы обоих государств должен быть урегулирован на переговорах.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоится 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.