ЕС и Куба проведут 15 мая первый совместный совет на министерском уровне

БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз и Куба проведут во вторник, 15 мая, первое заседание совместного совета на министерском уровне, на котором будет председательствовать глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, сообщила в понедельник пресс-служба Еврокомиссии.

Встреча проводится в соответствии с соглашением о политическом диалоге и сотрудничестве между ЕС и Кубой, подписанном сторонами в декабре 2016 года. Кубу будет представлять министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья. Со стороны ЕС в заседании примут также участие комиссар по вопросам международного сотрудничества и развития Невен Мимица и представители государств-членов ЕС.

"Встреча предоставит возможность продвинуть вперед реализацию соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве, которое временно применяется с 1 ноября 2017 года", — сказали РИА Новости в пресс-службе ЕК.

По словам Могерини, ЕС "привержен поддержке экономических и социальных реформ на Кубе: мы хотим совместно содействовать устойчивому развитию, поощрять демократию и права человека и находить общие решения глобальных проблем, таких, как изменение климата и вопросы, связанные с безопасностью".