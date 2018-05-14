В Люксембурге предложили, как можно оградить бизнес от санкций США в Иране

БЕРЛИН, 14 мая – РИА Новости. Лицензирование европейских компаний, которые работают в Иране, могло бы оградить их от экстерриториальных санкций со стороны США, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Я могу представить себе, к примеру, что может быть сделана попытка выработать лицензию ЕС для легитимного ведения дел в качестве защиты для среднего бизнеса от экстерриториальных санкций, которые бы ввели США. Это было бы одним из предложений", — заявил глава МИД Люксембурга в понедельник в прямом эфире радиостанции DLF.

Он добавил, что большие энергетические концерны в Европе, вроде французского Total или итальянского Eni уже вложили миллиарды евро в иранскую экономику, и "нет ничего нелегального в том, что они хотят вести этот бизнес".

"Нас 500 миллионов граждан, мы самое экономически сильное государство в мире, мы торговая нация, и мы не можем быть политическим карликом", — заявил Ассельборн.