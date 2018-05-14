При столкновениях в Газе погибли 18 палестинцев

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (183)

Столкновения палестинцев с израильскими войсками в Газе. 14 мая 2018

Столкновения палестинцев с израильскими войсками в Газе. 14 мая 2018

ГАЗА, 14 мая — РИА Новости. Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими войсками в Газе, возросло до 18, более 900 ранены. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

Среди жертв есть ребенок, сказал собеседник агентства.

Уточняется, что силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов, резко активизировавшихся на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.

Израильские военные насчитали более 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы. Они бросают самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.

Опасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв границы, армия стянула к Газе две дополнительные пехотные бригады. Еще одну перебросили на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.

На понедельник и вторник запланирована кульминация "Великого марша возвращения", устроенного палестинцами. На эти же дни приходится открытие посольства США в Иерусалиме и 70-ая годовщина Накбы.

Накба для палестинцев — национальная катастрофа, начало оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев. "Великий марш возвращения" продолжается уже полтора месяца. Протесты унесли жизни более полусотни жителей сектора Газа, не считая сегодняшних жертв.

© REUTERS / Mohammed Salem Палестинский демонстрант во время столкновений с израильскими войсками в Газе. 14 мая 2018 © REUTERS / Mohammed Salem Палестинский демонстрант во время столкновений с израильскими войсками в Газе. 14 мая 2018

Перенос посольства

Статус Иерусалима — одно из главных препятствий в урегулировании арабо-израильского конфликта.

Для палестинцев восточная часть города — оккупированная территория. Именно поэтому все посольства Израиль располагал в Тель-Авиве.

США давно обещали Израилю признать Иерусалим его столицей. В декабре Дональд Трамп принял это решение и объявил о переносе американского посольства.

Это привело к обострению конфликта в регионе. В нескольких арабских странах вспыхнули протесты.