При столкновениях в Газе погибли 18 палестинцев

ГАЗА, 14 мая — РИА Новости. Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими войсками в Газе, возросло до 18, более 900 ранены. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.
Уточняется, что силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов, резко активизировавшихся на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.
Израильские военные насчитали более 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы. Они бросают самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.
На понедельник и вторник запланирована кульминация "Великого марша возвращения", устроенного палестинцами. На эти же дни приходится открытие посольства США в Иерусалиме и 70-ая годовщина Накбы.
Накба для палестинцев — национальная катастрофа, начало оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев. "Великий марш возвращения" продолжается уже полтора месяца. Протесты унесли жизни более полусотни жителей сектора Газа, не считая сегодняшних жертв.
Перенос посольства
Статус Иерусалима — одно из главных препятствий в урегулировании арабо-израильского конфликта.
США давно обещали Израилю признать Иерусалим его столицей. В декабре Дональд Трамп принял это решение и объявил о переносе американского посольства.
Это привело к обострению конфликта в регионе. В нескольких арабских странах вспыхнули протесты.