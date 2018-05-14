Президент Словакии во вторник объявит, пойдет ли он на переизбрание

ПРАГА, 14 мая – РИА Новости. Президент Словакии Андрей Киска во вторник объявит о своем политическом будущем, для него принятое решение не было простым, написал в понедельник в сети Facebook пресс-секретарь президента Роман Крпелан.

Предприниматель и долларовый миллионер Андрей Киска был избран президентом Словакии в марте 2014 года, победив во втором туре прямых общенациональных выборов тогдашнего премьера Роберта Фицо. Следующие выборы главы республики должны состояться весной 2019 года.

"Завтра (во вторник) будет "День D". Президент Андрей Киска сообщит, что будет дальше. Если бы это было так просто, давно бы сообщил. Не было и не будет", — написал пресс-секретарь президента.

Как сообщил братиславский портал Aktuality, в последние месяцы Киска неоднократно в личных беседах с различными словацкими политиками говорил о том, что не намерен вновь выставлять свою кандидатуру на президентских выборах.

В свою очередь, лидеры оппозиционных партий торопили Киску с принятием решения на эту тему, чтобы иметь достаточно времени на выбор из своих рядов кандидата в президенты и его последующую раскрутку.