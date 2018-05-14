Президент Словакии во вторник объявит, пойдет ли он на переизбрание

ПРАГА, 14 мая – РИА Новости. Президент Словакии Андрей Киска во вторник объявит о своем политическом будущем, для него принятое решение не было простым, написал в понедельник в сети Facebook пресс-секретарь президента Роман Крпелан.
"Завтра (во вторник) будет "День D". Президент Андрей Киска сообщит, что будет дальше. Если бы это было так просто, давно бы сообщил. Не было и не будет", — написал пресс-секретарь президента.
Как сообщил братиславский портал Aktuality, в последние месяцы Киска неоднократно в личных беседах с различными словацкими политиками говорил о том, что не намерен вновь выставлять свою кандидатуру на президентских выборах.
В свою очередь, лидеры оппозиционных партий торопили Киску с принятием решения на эту тему, чтобы иметь достаточно времени на выбор из своих рядов кандидата в президенты и его последующую раскрутку.