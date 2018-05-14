Все под венец: в Грузии разом обвенчают 400 пар

ТБИЛИСИ, 14 мая – РИА Новости. Второе всеобщее венчание пройдет в Грузии 17 мая, в день празднования Вознесения Христова, сообщили Sputnik-Грузия организаторы мероприятия.

Первое всеобщее венчание состоялось в Грузии в прошлом году, и в нем приняли участие несколько сотен пар. Мероприятие проходит с благословения Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. В этом году будут венчаться порядка 400 пар.

"В Грузии очень много невенчанных пар, особенно среди пожилых людей. Они в свое время по понятным причинам не смогли обвенчаться. Желающих довольно много. Сначала мы начали с наших семей, с дедушек и бабушек, потом уже решили попробовать превратить это начинание в масштабный проект", — рассказал представитель организаторов мероприятия, заместитель председателя "Общества чохоносцев Грузии" Звиад Сехниашвили.

"Общество чохоносцев Грузии" (чоха – элемент грузинского национального мужского костюма. – Sputnik), основанное при Патриархии Грузии, ставит своей целью укрепление института семьи.

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