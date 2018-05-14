Убийцу российского дипломата в Ираке приговорили к смертной казни

БАГДАД, 14 мая — РИА Новости. Центральный уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни через повешение террориста, обвиняемого в убийстве российского дипломата, который был зарезан в 2006 году, сообщается в заявлении представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара, полученном РИА Новости.
По его словам, обвиняемый признался в похищении четырех иностранцев вместе с вооруженной группировкой. Биркадар отметил, что двоих дипломатов застрелили, еще двоих зарезали.
Он добавил, что обвиняемый террорист участвовал в казни одного из дипломатов, после чего вместе с вооруженной группировкой избавился от тел, выбросив их в реку Тигр.
Нападение на сотрудников посольства России в Багдаде было совершено 3 июня 2006 года. В результате погиб сотрудник российской дипмиссии Виталий Титов. Нападавшие похитили, а затем убили третьего секретаря посольства Федора Зайцева, а также сотрудников дипмиссии Рината Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева.
О случаях гибели российских дипломатов читайте в справке РИА Новости>>