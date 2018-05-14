Убийцу российского дипломата в Ираке приговорили к смертной казни

Мемориал в память о погибших в Ираке сотрудниках российского посольства в здании МИД в Москве. 28 июня 2006

Мемориал в память о погибших в Ираке сотрудниках российского посольства в здании МИД в Москве. 28 июня 2006

БАГДАД, 14 мая — РИА Новости. Центральный уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни через повешение террориста, обвиняемого в убийстве российского дипломата, который был зарезан в 2006 году, сообщается в заявлении представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара, полученном РИА Новости.

"Центральный уголовный суд приговорил к смертной казни одного из террористов, который был обвинен в убийстве одного из российских дипломатов в Ираке в 2006 году", — заявил Биркадар.

По его словам, обвиняемый признался в похищении четырех иностранцев вместе с вооруженной группировкой. Биркадар отметил, что двоих дипломатов застрелили, еще двоих зарезали.

Он добавил, что обвиняемый террорист участвовал в казни одного из дипломатов, после чего вместе с вооруженной группировкой избавился от тел, выбросив их в реку Тигр.

Нападение на сотрудников посольства России в Багдаде было совершено 3 июня 2006 года. В результате погиб сотрудник российской дипмиссии Виталий Титов. Нападавшие похитили, а затем убили третьего секретаря посольства Федора Зайцева, а также сотрудников дипмиссии Рината Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева.

О случаях гибели российских дипломатов читайте в справке РИА Новости>>