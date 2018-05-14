СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Москва будет активно работать с Ереваном на международной арене, в международных организациях, начиная с ООН и заканчивая региональными организациями — и в сфере безопасности, и в сфере экономического развития, заявил президент России Владимир Путин на первой встрече с новым премьером Армении Николом Пашиняном.

"Москва будет также активно работать с Ереваном на международной арене, в международных организациях, начиная с ООН, где Армения и Россия всегда поддерживали друг друга, и заканчивая нашими региональными организациями — и в сфере безопасности, и в сфере экономического развития", — сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, на ее долю приходится более 25% товарооборота Армении, а российские капиталовложения составляют 35% всех инвестиций в армянскую экономику.

"У нас за последнее время наблюдается рост товарооборота где-то на 25%. При этом опережающими темпами растут поставки сельхозпродукции из Армении на российский рынок, за предыдущие месяцы этот рост составил 38%", — сказал Путин, подчеркнув, что "это очень хорошая динамика".

Со своей стороны Пашинян заверил в неизменности стратегических союзнических отношений между Арменией и Россией и отметил, что по этому вопросу в Армении существует консенсус".

"Я думаю, никто у нас никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений. Мы настроены дать новый импульс этим отношениям и в политическом смысле, и в торгово-экономической сфере", — заявил глава правительства Армении.

Он также выразил надежду на развитие отношений с Россией в военно-технической отрасли.