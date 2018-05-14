В Иерусалиме заложили сквер имени Трампа

ИЕРУСАЛИМ, 14 мая — РИА Новости. Сквер имени президента США Дональда Трампа заложен на территории готовящегося к открытию в понедельник посольства США в Иерусалиме, передаёт корреспондент РИА Новости.
Также в сквере установлен камень с надписью "Площадь (сквер) США имени Дональда Трампа" на иврите, английском и арабском языках. "Сквер заложен во время президентского срока Дональда Трампа, чтобы увековечить открытие посольства США в Иерусалиме", — гласит ещё одна надпись на камне на английском языке и иврите, снабженная датой по иудейскому и григорианскому календарям (5778 год / 2018 год). На арабский язык данная надпись не переведена.
В понедельник состоится церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, загодя вызвавшая критику западных и арабских стран. Как ожидается, церемония будет скорее формальной и ограничится сменой вывески на здании.
По району вокруг генконсульства США курсируют автобусы с наклейками "Трамп — друг Сиона" и лозунгом "Трамп: сделай Израиль великим" по аналогии с предвыборным слоганом Трампа "Сделаем Америку вновь великой".
Мэрия Иерусалима сообщала 8 мая о решении мэра Нира Барката назвать площадь рядом с будущим посольством США в честь Трампа. Отмечалось, что сквер будет торжественно открыт в течение следующих нескольких месяцев в присутствии представителей властей США после переезда посольства в Иерусалим.
Ранее мэр Иерусалима установил первый в городе дорожный указатель с надписью "Посольство США".