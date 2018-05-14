Глава Южной Кореи рассказал о значимости закрытия ядерного полигона в КНДР

ТОКИО, 14 мая — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высоко оценил планы закрытия ядерного полигона в КНДР на пути к денуклеаризации и выделил три признака значимости этого шага, выступая в понедельник на совещании в своей администрации.

Южнокорейский лидер, как отмечается на сайте администрации, во-первых, назвал демонтаж полигона "первым шагом к полной денуклеаризации" на Корейском полуострове.

Во-вторых, сказал он, это демонстрация КНДР достаточной искренности для успешного проведения американо-северокорейского саммита, который должен состояться 12 июня в Сингапуре.

В-третьих, по словам Мун Чжэ Ина, лидер КНДР Ким Чен Ын "выполняет обещания, данные на саммите Юга и Севера, в том числе приравнивание часовых поясов".

Недавно в КНДР для устранения получасовой разницы во времени между двумя корейскими государствами перевели стрелки часов на сеульское время.

Как сообщалось ранее, 27 апреля на встрече Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом лидер КНДР обещал приложить усилия для полного освобождения Корейского полуострова от ядерного оружия и в качестве первого шага обещал демонтировать "за ненадобностью" полигон в Пхунгери. Условия решения ядерной проблемы, как ожидается, будут обсуждены Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре в будущем месяце.