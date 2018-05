МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В сети появилось видео падения израильской певицы Нетты Барзилай с лестницы на международном музыкальном соревновании Евровидение-2018. Запись опубликована на YouTube.

Отмечается, что инцидент произошел после выступления исполнительницы в первом полуфинале конкурса, на котором Нетта заняла первое место с 283 баллами.

На кадрах видно, как певица спускается по лестнице под бурные возгласы фанатов. В какой-то момент Нетта отпускает перила, чтобы помахать поклонникам, но тут же спотыкается и падает. Ей помогают подняться, после чего она останавливается, как ни в чем ни бывало, чтобы все-таки поприветствовать свою группу поддержки.

По итогам финала международного песенного конкурса Евровидение, который впервые проходил в Португалии, победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy. На втором месте оказалась певица из Кипра Элени Фурейре, исполнившая композицию Fuego. Третье место занял австриец Сезар Сэмпсон с песней Nobody But You.

Юлия Самойлова из России, которая исполнила песню I Won't Break, в финал не вышла.