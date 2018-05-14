Мужчина опускает бюллетень во время голосования на выборах президента России на избирательном участке в Крыму

Мужчина опускает бюллетень во время голосования на выборах президента России на избирательном участке в Крыму

БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Евросоюз добавил пять физических лиц в антироссийский санкционный список, сообщил журналистам дипломатический источник в ЕС.

Эти меры он объяснил проведением в республике выборов президента России, не уточнив подробностей.

Решение вступит в силу со вторника после официальной публикации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести новые ограничения из-за "подрыва территориальной целостности Украины".

В Центризбиркоме подобные планы назвали неконструктивным решением, которое говорит о "неспособности политического истеблишмента Европы адекватно воспринимать проходящие государственно-правовые и объективные политические события".

В ЦИК подчеркнули, что все действия крымчан не только отвечают нормам Конституции, но и соответствуют международным стандартам.

Выборы президента России прошли 18 марта, явка в республике Крым составила 71,47%, в Севастополе — 71,44%.