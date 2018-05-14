Порошенко забегает вперед, говоря о миротворцах, заявил Карасин

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко забегает вперед, заявляя о необходимости ввода миротворцев ООН в Донбасс прежде, чем провести там выборы, заявил журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Мне кажется, что Порошенко забегает вперед во всех этих рассуждениях. Прежде всего, он должен спросить население Донецка и Луганска, что по этому поводу думают они, и внимательнее вчитаться в содержание минских договоренностей от февраля 2015 года", — сказал Карасин.