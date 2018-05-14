В стычках на границах сектора Газа пострадали около 20 палестинцев

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 14 мая — РИА Новости. Порядка 20 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильской армией на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель медицинских служб анклава Ашраф аль-Кидра.

Армия Израиля стянула дополнительные силы к границе сектора Газа, опасаясь беспрецедентных по силе и масштабу акций протеста в связи с переносом посольства США в Иерусалим.

"Около 20 раненых поступили к этому моменту в больницы сектора Газа в результате столкновений с израильской армией на восточной границе сектора Газа", — сообщил Ашраф аль-Кидра.

Ранее сообщалось, что демонстрации и митинги, чреватые столкновениями с израильскими военными, ожидаются в понедельник — день открытия дипмиссии США в Иерусалиме, который американский президент Дональд Трамп признал столицей еврейского государства вопреки претензиям палестинцев на его восточную часть. Своей кульминации протесты могут достичь во вторник, когда будет отмечаться 70-я годовщина Накбы — палестинской национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний по миру сотен тысяч арабских беженцев.