Россия и Иран будут делать все, чтобы сохранить СВПД, завил Зариф

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россия подтвердила свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, РФ и Иран будут стараться сделать все, чтобы сохранить СВПД после выхода из сделки США, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

"У Ирана и России складывается отличное взаимодействие, и мы будем продолжать работу в этом направлении. Россия заявила, что будет придерживаться и защищать СВПД. Иран и Россия также должны гарантировать наши общие интересы, которые заключаются в том, чтобы сохранить СВПД и также гарантировать выгоду для всех с точки зрения экономических выгод для участников", — сказал Зариф журналистам по итогам своей встречи с и.о. главы МИД РФ Сергеем Лавровым.

"У нас была очень хорошая встреча", — добавил он.