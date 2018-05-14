Арестованный в Греции Винник подтвердил сообщения о покушении

АФИНЫ, 14 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют, обратился к руководству России и российским правоохранительным органам с просьбой защитить его и вернуть на родину.

"Заберите меня, пожалуйста, отсюда. Я обладаю данными о технологии блокчейна, как дальше эту технологию применять для блага России. Готов делиться своими знаниями, своим опытом", — говорится в заявлении Винника, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Отвечая через адвоката на вопрос РИА Новости, Винник заявил, что только в России могут обеспечить его безопасность. По его словам, в Греции есть угроза его жизни, хотя в тюрьме были приняты особые меры безопасности для его защиты.

"Эти особые меры приняты с начала февраля. Об этом мне сообщил начальник тюрьмы в присутствии прокурора города Салоники. Он пояснил, что, по оперативной информации, меня хотят отравить, получен заказ на мое физическое устранение. Это была официальная информация", — говорится в ответах Винника, переданных в РИА Новости.

Он сообщил, что, в частности, чтобы минимизировать угрозу отравления, он вынужден пить воду из-под крана, хотя имеет возможность покупать воду в тюремном магазине, также введен особый порядок питания. По территории тюрьмы его сопровождает охранник, чтобы исключить контакты с другими заключенными, особенно русскоговорящими.

По словам Винника, угрозы физической расправы поступали и по телефону. Россиянин подтвердил, что настаивает на своей экстрадиции в РФ. Он сообщил, что написал несколько заявлений в правоохранительные органы России, в частности, следственный департамент МВД, генеральную прокуратуру.