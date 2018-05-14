Мэр Джерси сожалеет о своих нападках на спикера парламента Польши

ВАРШАВА, 14 мая – РИА Новости. Мэр американского Джерси Стивен Фулоп сожалеет о своих нападках в отношении спикера верхней палаты парламента Польши Станислава Карчевского, говорится в его заявлении, которое публикует радиостанция RMF FM.
В свою очередь Карчевский заявил, что намерен обратиться к американскому коллеге, вице-президенту Майку Пенсу с просьбой защитить его от нападок Стивена.
"Если мои комментарии в Twitter создали впечатление, что я не уважаю сенатора Карчевского, то мне очень жаль", — говорится в заявлении Фулопа.
Также американский мэр заявил, что готовится посетить Польшу в конце июня. "Я надеюсь, что сенатор встретится со мной, чтобы поговорить", — отметил он.