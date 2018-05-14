Китай высоко оценил заявление Трампа о снятии ограничений с компании ZTE

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Китай высоко оценивает заявление, сделанное президентом США Дональдом Трампом относительно китайской компании ZTE, заявил в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан.

Ранее Трамп написал в Twitter , что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE.

ZTE заявил о сворачивании значительной части своего бизнеса после того, как США в апреле запретили компании торговать с американскими поставщиками, мотивируя это экспортными нарушениями.

"Мы очень высоко оцениваем сделанные американской стороной позитивные заявления относительно ZTE. В настоящее время мы поддерживаем тесный контакт для реализации на практике различных специфических деталей", — заявил на брифинге Лу Кан, комментируя слова Трампа.

Он добавил, что стороны также поддерживают тесный контакт и по вопросам, представляющим интерес для американской стороны.