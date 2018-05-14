Провал иранской сделки подорвет региональную безопасность, заявили в Пекине

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Провал иранской ядерной сделки может вернуть проблему ядерного досье Тегерана в "старое русло", подорвать региональную безопасность и режим нераспространения, заявил российским журналистам замдиректора департамента Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Лю Бинь.

"Мы считаем, что разрушение исполнения данного соглашения может возвратить вопрос об иранской ядерной программе в старое русло, и это подорвало бы международную региональную ситуацию и международную систему ядерного нераспространения", — заявил Лю Бинь.

Он добавил, что Пекин также выступает против произвольного введения односторонних экономических санкций и экстерриториального применения национального законодательства в международных отношениях. "Мы считаем это ненормальным способом урегулирования межгосударственных отношений", — добавил дипломат.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД) и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.