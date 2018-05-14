В США предупредили о военной конкуренции с Россией в Арктике

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Арктический регион может превратиться в зону "военной напряженности и конкуренции" в связи с ухудшением отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет исследовательского центра конгресса США.

Согласно документу, эксперты опасаются, что из-за растущего военного потенциала России в Арктике у США может не хватить ресурсов для защиты своих интересов в регионе.

"Арктические территории вновь обращают на себя внимание Вооруженных сил США (и американских спецслужб). В особенности это верно в отношении ВМС и Береговой охраны, для которых сокращение морских льдов Арктики открывает потенциальные новые районы для действия надводных кораблей", — говорится в отчете.

При этом отмечается, что другие виды войск США — сухопутные, ВВС и морская пехота — также начали уделять больше внимания арктическим операциям.

Авторы документа указывают, что ранее регион был "ареной военного соперничества" между СССР и США, где государства размещали атомный подводный флот и авиацию. С распадом Советского Союза Арктика потеряла для Пентагона прежнее значение, однако после "возвращения России" в регион Вашингтон решил укрепить там свои позиции.