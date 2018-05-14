МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Четыре террориста-смертника, подорвавшиеся в понедельник около полицейского отделения в индонезийском городе Сурабая, были членами одной семьи, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на полицию провинции Восточная Ява.

"Четыре исполнителя (теракта) около штаб-квартиры (полиции Сурабая) использовали два мотоцикла, они объявлены погибшими", — говорится в заявлении полиции. Вместе с террористами на место происшествия прибыла восьмилетняя девочка, она выжила после взрыва и сейчас находится в местной больнице.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.

Взрыв произошел в понедельник утром рядом с полицейским участком в Сурабае. На кадрах с места происшествия, опубликованных в микроблоге Jakarta Globe в Twitter, показано, как два мотоцикла подъезжают к зданию, после чего один из них взрывается. Ранее издание сообщало, что жертвами взрыва в понедельник стали семь человек, однако потом стало известно, что при теракте пострадали три мирных жителя и три полицейских.

Взрыв около участка полиции стал четвертым в городе и пятым в стране за два дня. В воскресенье в Сурабае произошли три взрыва у местных церквей. По данным властей, атаки на три церкви совершили шесть членов одной семьи. По данным полиции, семья была причастна к местной террористической организации "Джемаа Аншарут Даула" (JAD), которая связана с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Позже в воскресенье самодельное взрывное устройство взорвалось в жилом доме в индонезийском городе Сидоарджо провинции Восточная Ява, погибли три человека.