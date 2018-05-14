Глава МИД Ирана назвал цель переговоров с Россией, Китаем и "евротройкой"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал целью своих переговоров с Россией, Китаем и евротройкой получить заверения, что интересы Ирана в рамках СВПД будут защищены.

На переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он также рассказал, что Иран после выхода США из соглашения по атому оставляет время для обсуждения данного вопроса с партнерами.

"Вы знаете, после тех переговоров, которые мы провели с вами и остальными нашими друзьями, мы приняли решение после официального выхода США из СВПД оставить некоторое время для обсуждения этого вопроса", — сказал Зариф на переговорах в понедельник.

Он рассказал, что "вчера провел очень позитивные переговоры с нашим (китайским) коллегой господином Ван И". "После этой встречи я проведу встречу с (главой дипломатии ЕС) госпожой (Федерикой) Могерини, с европейскими министрами".

"Цель всех этих переговоров — получить заверения в том, что эти интересы иранского народа, которые гарантированы, СВПД, они будут защищены", — заключил глава МИД Ирана.

Трамп на прошлой неделе заявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана с Ираном по ядерной программе Тегерана и вводят санкции. Администрация США заявляет, что, помимо ядерной программы Тегерана, ее беспокоит программа создания баллистических ракет и поддержка Ираном шиитских движений и других союзных сил в Ливане, Йемене, Ираке, Сирии и других странах. По заявлению Трампа, он готов обсуждать с европейцами новые договоренности по Ирану, которые будут охватывать все упомянутые аспекты.