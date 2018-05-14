МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер в понедельник во время речи перед европейскими коллегами в Берлине намерен пригрозить России изоляцией, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект выступления.
Паркер обвинит российские власти в "грубом нарушении" международного права, сообщает Bloomberg. Кроме того, глава британской контрразведки назовет "беспрецедентным" уровень "российской дезинформации", связанной с "делом Скрипаля" и подчеркнет необходимость борьбы с ней.
"Время работает против Лондона"
Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко заявлял, что время по "делу Скрипалей" работает против Великобритании: чем больше времени проходит, тем больше вопросов возникает.
При этом Яковенко отмечал, что не видит с британской стороны готовности сотрудничать с Россией в рамках ОЗХО по делу об отравлении.
"Ноты, которые мы получаем со стороны британцев, они тоже пустые и носят формальный характер и в основном сводятся к тому, что "вот, мы ответили на ноту", — заявил он.
"Дело Скрипаля"
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ. Оно стояло на вооружении США и Британии и не производилось в России и СССР.