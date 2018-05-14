МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер в понедельник во время речи перед европейскими коллегами в Берлине намерен пригрозить России изоляцией, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект выступления.

По данным издания, в своей речи Паркер называет отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "преднамеренным и целенаправленным актом", совершенным Кремлем. Эти действия, говорится в выступлении, грозят России тем, что она станет "еще более изолированным изгоем" в мировом сообществе.

Паркер обвинит российские власти в "грубом нарушении" международного права, сообщает Bloomberg. Кроме того, глава британской контрразведки назовет "беспрецедентным" уровень "российской дезинформации", связанной с "делом Скрипаля" и подчеркнет необходимость борьбы с ней.

"Время работает против Лондона"

Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко заявлял, что время по "делу Скрипалей" работает против Великобритании: чем больше времени проходит, тем больше вопросов возникает.

"Конечно, время работает против правительства Великобритании, поскольку чем дольше эта совершенно ненормальная ситуация затягивается, тем активней видно всем, какую политику проводит консервативное правительство", — сказал посол.

При этом Яковенко отмечал, что не видит с британской стороны готовности сотрудничать с Россией в рамках ОЗХО по делу об отравлении.

"Ноты, которые мы получаем со стороны британцев, они тоже пустые и носят формальный характер и в основном сводятся к тому, что "вот, мы ответили на ноту", — заявил он.

"Дело Скрипаля"

Отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где в начале марта отравили осужденного за шпионаж в пользу Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британские власти утверждают, что к инциденту причастна Россия, Москва подобные обвинения отвергает.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ. Оно стояло на вооружении США и Британии и не производилось в России и СССР.