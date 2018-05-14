МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. У России и ряда других стран есть законные интересы в ядерной сделке по Ирану и их необходимо сообща отстаивать, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"И у РФ, и у других участников этой сделки, у европейцев тоже есть законные интересы, которые закреплены в этой договоренности и одобрены Советом Безопасности (ООН), поэтому нам нужно сообща отстаивать законные интересы каждого из нас", — сказал Лавров.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД) и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.