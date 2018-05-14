Россия, "евротройка", Иран и Китай выступили за соблюдение ядерной сделки

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Евротройка, Россия, Иран и Китай выступают за соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.

"Насколько мы понимаем, и евротройка, и Китай, и Иран, Россия объявили о своем намерении придерживаться положений Совместного всеобъемлющего плана действий, и мы бы очень хотели сегодня подробнее обсудить ваши планы и наши общие действия", — сказал Лавров в Москве перед началом переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.