СМИ узнали о тайной встрече Скрипаля с эстонскими спецслужбами

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2016 году ездил в Эстонию, где тайно встречался с сотрудниками местных спецслужб. Об этом написала New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, знакомого с ситуацией.
Источники осторожно рассказывают о поездке Скрипаля в Эстонию, отмечает газета. Один из них назвал данные о ней "очень важной информацией".
Кроме того, газета подтвердила данные еженедельника Respekt о встрече Скрипаля с сотрудниками чешских спецслужб в 2012 году в Праге. Он также минимум один раз виделся с ними в Британии, пишут СМИ.
Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери четвертого марта. Это спровоцировала крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает.