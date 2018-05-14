СМИ узнали о тайной встрече Скрипаля с эстонскими спецслужбами

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2016 году ездил в Эстонию, где тайно встречался с сотрудниками местных спецслужб. Об этом написала New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, знакомого с ситуацией.

Собеседник издания "подтвердил, что российский агент в июне 2016 года тайно встречался с определенной группой сотрудников разведывательных служб, хотя не известно, что они обсуждали". Отмечается, что этому способствовали британские спецслужбы.

Источники осторожно рассказывают о поездке Скрипаля в Эстонию, отмечает газета. Один из них назвал данные о ней "очень важной информацией".

Кроме того, газета подтвердила данные еженедельника Respekt о встрече Скрипаля с сотрудниками чешских спецслужб в 2012 году в Праге. Он также минимум один раз виделся с ними в Британии, пишут СМИ.

По данным чешского Respekt , после освобождения в России Скрипаль поселился в Великобритании. Там он сотрудничал со службой MI6, помогая раскрыть сеть российских зарубежных агентов. Еженедельник отмечал, что "его пребывание для местных спецслужб было полезным". При этом в Праге не связывают эти факты с отравлением Скрипаля в марте 2018 года.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери четвертого марта. Это спровоцировала крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает.