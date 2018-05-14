Индийский спецназ ликвидировал семь боевиков-маоистов на востоке страны

Индийский военнослужащий у мечети в Шринагаре во время комендантского часа. Архивное фото

Индийский военнослужащий у мечети в Шринагаре во время комендантского часа. Архивное фото

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая — РИА Новости. Спецподразделение индийской полиции в ночь на понедельник уничтожило ячейку боевиков-маоистов в штате Орисса на востоке страны, говорится в распространенном сообщении полиции штата.

"Пятеро маоистов были уничтожены в ходе операции в лесу Судукумпа, еще двое — в селении Дудкамал, округ Балангир", — сказано в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что помимо ликвидации самих боевиков, был обнаружен тайник, в котором находились принадлежавшие членам банды оружие и боеприпасы.

Боевики-маоисты, которых в Индии называют наксалитами, активно действуют в ряде штатов страны: Бихаре, Чхаттисгархе, Джаркханде, Ориссе и других. Боевики ведут партизанскую войну, укрываясь в джунглях и регулярно совершая вылазки в населенные пункты для нападений на представителей властей. C 1960-х годов радикалы воюют против центрального правительства Индии, декларируя своей целью "освобождение крестьян от гнета капитализма".

В 2016 году в результате терактов, совершенных наксалитами, в Индии погибли свыше 170 человек. Наиболее кровопролитным стало июльское нападение в штате Бихар, жертвами которого стали 16 человек.