Brussels Airlines отменила рейс в Москву из-за забастовки пилотов

БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Авиакомпания Brussels Airlines отменила в понедельник рейс в Москву из-за забастовки пилотов, требующих повышения оплаты и условий труда, свидетельствуют данные табло вылетов в аэропорту Брюсселя.

Ранее представитель аэропорта сообщил РИА Новости, что авиаперевозчик был вынужден отменить в понедельник 75% рейсов.

СМИ ранее подсчитали, что финансовые потери от объявленной пилотами Brussels Airlines забастовки 14 и 16 мая могут составить для авиакомпании почти 10 миллионов евро. Ожидается, что двухдневная забастовка пилотов компании затронет 557 рейсов и 60 тысяч пассажиров.

Авиакомпания ранее уже связалась с 55 тысячами пассажиров, забронировавшим рейсы на дни, совпадающие с забастовкой, предложив им бесплатно поменять даты или отменить бронь с полным возмещением стоимости.

В первом квартале 2018 года финансовые потери авиаперевозчика достигли 26 миллионов евро.