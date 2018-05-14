Израиль призвал жителей сектора Газа не подходить к границе из-за протестов

Палестинские медики во время протеста на границе сектора Газа с Израилем. 4 мая 2018. Архивное фото

Палестинские медики во время протеста на границе сектора Газа с Израилем. 4 мая 2018. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая — РИА Новости. Израильская авиация разбрасывает над сектором Газа листовки с призывом к палестинцам, готовящим новые акции протеста, не приближаться к границе и не вступать в столкновения с военными, ее защищающими, сообщила израильская армейская пресс-служба.

Израильские силовики опасаются волнений, превосходящих по массовости и накалу события последних недель, в связи с запланированным на понедельник открытием в Иерусалиме посольства США и отмечаемой во вторник 70-й годовщиной Накбы — палестинской национальной катастрофы, начала скитаний сотен тысяч арабских беженцев, изгнанных израильтянами из своих домов.

"Держитесь подальше от забора безопасности, подстрекателей террора и насильственных беспорядков. Спасайте себя и думайте в первую очередь о своем будущем", — процитировали военные одну из листовок.

В послании сказано, что армия намерена пресекать любые попытки "повредить пограничную инфраструктуру, нанести ущерб военнослужащим или гражданскому населению Израиля".

Опасаясь, что многотысячные толпы пойдут на прорыв границы, армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.

С конца марта в регулярных столкновениях с израильскими войсками вдоль границ сектора Газы погибли более 50 палестинцев, в основном из числа наиболее активных участников так называемого "Великого марша возвращения". Признавая использование огнестрельного оружия, израильтяне называют свои действия самообороной, отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.