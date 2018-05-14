В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны украинских военных за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (154)

ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции около населенных пунктов Калиново, Желобок и Фрунзе. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено около 90 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Представители операции Объединенных сил Украины заявили, что зафиксировали 63 случая обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военнослужащих ранены.

Как сообщает в понедельник пресс-центр операции в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы "63 раза нарушали режим прекращения огня". "Во время боевых действий вчера двое наших защитников получили осколочные ранения", — говорится в сообщении.