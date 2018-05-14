БАНГКОК, 14 мая – РИА Новости. Вновь избранный премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад призвал народ страны дарить министрам и функционерам нового правительства только цветы и продукты питания, сообщает в понедельник интернет-версия малайзийской газеты The Star.

"Я благодарен всем, кто поддержал нашу коалицию во время избирательной кампании своими пожертвованиями. Но теперь время пожертвований кончилось, и я призываю всех тех, кто хочет выразить свою поддержку нового правительства подарками, отныне дарить министрам и чиновникам правительства только цветы и продукты питания", — заявил премьер, слова которого цитирует газета, в обращении к нации.

"Мы хотим быть уверенными с самого начала, что в новом правительстве коррупции не будет", — сказал он.

В своем выступлении доктор Махатхир Мохамад подчеркнул первостатейную важность искоренения коррупции и объявил о создании "Антикоррупционного движения", задачей которого станет борьба с коррупционными явлениями на всех уровнях государственного аппарата.

"Управление страной должно осуществляться через главенство закона. Мы проследим, чтобы законы касались всех без исключения, вне зависимости от занимаемого положения", — заявил Махатхир Мохамад.

В том же обращении новый премьер-министр Малайзии определил основную политическую линию правительства в экономике как всемерную поддержку свободного предпринимательства, снижение бюрократических барьеров в сфере бизнеса, стимулирование внутренних и иностранных инвестиций, обеспечение преимущества национальному бизнесу в реализации крупных инфраструктурных проектов, которые возможны без привлечения иностранного капитала и технологий, и строгий контроль за налоговыми ведомствами в целях недопущения безосновательного повышения налоговых сборов с предприятий.

В прошлый четверг 92-летний Махатхир Мохамад, возглавляющий победившую на парламентских выборах 9 мая коалицию "Альянс Надежды", которая впервые в истории постколониальной Малайзии вытеснила из властных структур коалицию "Национальный Фронт", принял присягу в качестве премьер-министра страны. Глава кабинета министров Малайзии стал старейшим в мире по возрасту премьером, избранным на этот пост в результате выборов.

Махатхир Мохамад, которого местные СМИ уважительно именуют "Доктор М", был премьер-министром страны в 1982 – 2003 годах. Ветеран малайзийской политики пользуется в стране огромным уважением и обладает репутацией эффективного управленца и гибкого политика, способного разрешить самые сложные противоречия, возникающие между идеологически и национально диверсифицированными политическими силами страны. С именем Махатхира Мохамада многие связывают период наивысшего экономического процветания Малайзии, который пришелся на последние десятилетия XX века.