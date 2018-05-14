МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва у полицейского участка во втором по величине городе Индонезии Сурабая, сообщает газета Jakarta Post.

На кадрах с места происшествия, опубликованных в микроблоге газеты Jakarta Globe в Twitter, видно, как два мотоцикла подъезжают к полицейскому участку, после чего один на одном из них срабатывает бомба. Jakarta Globe сообщает, что несколько полицейских получили ранения.

CCTV footage shows two individuals on a motorbike detonating a bomb at the gate of #Surabaya police station (Mapolrestabes) at 8.50 a.m. this morning, injuring police officers. pic.twitter.com/UBdurtqT2z — The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) 14 мая 2018 г.

Этот взрыв стал четвертым в городе за два дня. В воскресенье в результате тройного теракта в Сурабае погибли 11 человек, 40 пострадали. Первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии, последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут в том же городе. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви на улице Дипонегоро (Diponegoro), третий — в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).

Как сообщило издание Strait Times со ссылкой на начальника полиции Тито Карнавиана, атаки на церкви совершили шесть членов одной семьи – отец, мать, два сына в возрасте 16 и 18 лет, а также две дочери, которым было 9 и 12 лет. По данным Карнавиана, семья была причастна к местной террористической организации "Джемаа Аншарут Даула" (JAD), которая связана с группировкой ИГ* (запрещена в России).

В тот же день через несколько часов самодельное взрывное устройство взорвалось в жилом доме в индонезийском городе Сидоарджо провинции Восточная Ява, погибли три человека. По информации Jakarta Post, двум детям, находившимся в квартире, удалось выжить, так как в момент взрыва они находились в другом помещении, три их родственника погибли.

*Террористическая организация, запрещенная в России