В Киргизии иностранные спортсмены отравились запеканкой с сальмонеллой

БИШКЕК, 14 мая — РИА Новости. Причиной массового отравления иностранных спортсменов, прибывших в Киргизию для участия в чемпионате Азии по кикбоксингу, стала, по предварительным данным, запеканка с сальмонеллой, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

В минувший вторник минздрав Киргизии сообщил, что 18 сотрудников и гостей санаторно-гостиничного комплекса "Аврора" на побережье Иссык-Куля, в том числе семь спортсменов из Ирана, Ирака и ОАЭ, приехавшие на международные соревнования, госпитализированы с признаками пищевого отравления. Позднее число инфицированных возросло до 24 человек. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, большинство из них выписаны.

"Для выяснения причин данного пищевого отравления были отобраны анализы на лабораторные исследования у восьми больных и 13 работников пищеблока, 25 смывов на патогенную микрофлору, также анализы суточной пробы готовых блюд. Подозреваемым продуктом является запеканка. По предварительным результатам лабораторных исследований, высеяна сальмонелла", — сообщил собеседник агентства.

В ведомстве пояснили, что бригада быстрого реагирования минздрава провела в санатории необходимые мероприятия по ликвидации пищевого отравления, на месте ЧП побывали замминистра здравоохранения страны Олег Горин и директор госсанэпиднадзора Толо Исаков.

"Составлены протоколы и вынесены постановления о наложении штрафа на главного врача Иссык-Кульской территориальной больницы за неподачу своевременного экстренного извещения, директора санатория, ведомственного врача, завскладом и завотделом питания санатория", — сообщили в минздраве.

В марте в Киргизии после свадебного торжества в престижном ресторане Бишкека были госпитализированы 249 человек. Это одно из самых массовых отравлений в истории киргизского общепита. В сентябре 2013 года после свадебного ужина в кафе "Энесай" в Бишкеке в инфекционную больницу столицы Киргизии были доставлены 126 человек с признаками пищевого отравления. Основной причиной тогда было названо несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.