В Мексике перед выборами лидирует кандидат левых сил, показали опросы

МЕХИКО, 14 мая – РИА Новости. За полтора месяца до президентских выборов в Мексике кандидат левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор снова лидирует в опросах общественного мнения.

Согласно опросу в Facebook портала SDP Noticias, за представителя коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", "Партия труда" и партия "Социальная встреча", готовы отдать голоса 40,6,% опрошенных. При этом предыдущий опрос этого портала давал Лопесу Обрадору немного более высокий показатель – 41,4%.

Его конкурент Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику", в которую вошли Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение", набирает пока 27,3% симпатий избирателей. Он немного улучшил свои позиции по сравнению с прошлым опросом, когда получил 24,7% голосов. Представитель правящей Институционно-революционной партии (ИРП) Хосе Антонио Мид занимает лишь третью позицию среди предпочтений избирателей с 22,9% голосов (раньше было 22,2%). Остальные два кандидата набирают менее 3% голосов.

Предстоящие 1 июля выборы в Мексике уже отмечены скандалом. Бывший советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер ранее заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики. Национальный лидер правящей ИРП Энрике Очоа заявил, что международные СМИ "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке Лопеса Обрадора.

Сам Лопес Обрадор уже не один раз отшучивался относительно якобы имеющейся российской поддержки. Он снял видео, на котором стоит в порту Веракруса и якобы ожидает российскую подводную лодку с грузом золота. Также во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас он показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.