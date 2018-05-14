МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим "вдохнет жизнь" в религиозный конфликт, считает глава делегации Организации освобождения Палестины (ОПП) в Вашингтоне Хусам Зомлот.

"К несчастью, администрация США выбрала сторону Израиля с его притязаниями на исключительные права на город, который на протяжении веков был священным для всех религий. Сегодняшний перенос посольства вдохнет жизнь в религиозный конфликт вместо достойного мира", — говорится в заявлении Зомлота.

Он также отметил, что перенос посольства знаменует собой конец эпохи, когда США были инициаторами международных усилий по достижению решения, предполагающего два государства. По его мнению, штаты отказались от роли миротворца в регионе и усилили неопределенность вокруг Палестины.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоится 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.