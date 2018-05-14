Итальянские "Д5З" и "Лига" согласовали общую программу

РИМ, 14 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянское "Движение 5 звезд" и партия "Лига" вплотную приблизились к заключению соглашения по совместной программе будущего правительства Италии. Как сообщил в воскресенье вечером телеканал Rainews24, лидеры двух политических сил Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини после встречи в Милане проинформировали президентский Квиринальский дворец о готовности в понедельник сообщить о прогрессе в переговорах.

Камнем преткновения остается кандидатура премьера. Сторонам удалось договориться о том, что общим кандидатом от них станет политическая, а не техническая фигура, не принадлежащая ни к одной из двух политических сил. Источники в "Лиге" сообщили, что этому посвящена проходящая в воскресенье вечером встреча Ди Майо и Сальвини, в ходе которой они обсуждают две возможные кандидатуры, причем их имена якобы не "всплывали" в итальянских СМИ в последние дни.

Ранее Ди Майо и Сальвини дважды запрашивали у президента республики Серджо Маттареллы больше времени для завершения переговоров, обозначив воскресенье как крайний срок для того, чтобы сообщить президенту о достижении соглашения.

Таким образом, если политики выполнили обязательство перед главой государства, в понедельник могут последовать официальные шаги со стороны Маттареллы, который, согласно конституции страны, обладает полномочиями на выдачу мандата на формирование правительства.

Сильный импульс переговорам между Д5З и "Лигой" придало решение президента Италии Серджо Маттареллы, который заявил, что в случае, если партии не достигнут соглашения о создании политического правительства, то он сформирует "нейтральный" кабинет, который будет находиться у власти до проведения досрочных парламентских выборов предположительно в 2019 году.

Всеобщие выборы прошли на Апеннинах 4 марта и не определили явного победителя. По итогам голосования Д5З стало первой партией страны, заручившись поддержкой почти трети из избирателей. Однако лучший результат показала коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая набрала 37% голосов. В стране сложилась патовая ситуация, при которой ни одной из политических сил не удалось получить в парламенте большинство, достаточное для создания правительства.