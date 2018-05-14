ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. США готовы помочь Франции с расследованием нападения в Париже, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Мы соболезнуем и молимся о жертвах и их семьях. Мы выступаем в солидарности вместе с французским народом и его правительством против подобного дикого акта террора и предлагаем любую необходимую помощь", — заявила Сандерс.

Инцидент произошел около 21.00 (22.00 мск) в субботу во втором округе недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в РФ), отмечают французские СМИ. Нападавший Хамзат Азимов является выходцем из Чечни 1997 года рождения, в 2010 году он получил гражданство Франции.

*Террористическая организация, запрещенная в России