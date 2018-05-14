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В мире

"Признают Крым российским". Какие перспективы у исков Киева к Москве

08:0014.05.2018
(обновлено: 08:02 14.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМужчина на городской набережной в городе КерчьМужчина на городской набережной в городе Керчь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. Арбитраж в Гааге вынес решение по искам украинских компаний к России из-за активов в Крыму. Это не единственная судебная тяжба, связанная с полуостровом. Киев также обратился в Международный суд ООН и арбитраж по морскому праву. Украинские власти хотят и оспорить право пользования прибрежными водами, и остановить строительство Крымского моста, и вообще — создать максимум проблем. РИА Новости рассказывает, с какими юридическими парадоксами приходится сталкиваться судьям, разбирающим претензии Киева по поводу Крыма.

"Зрада" в окружении Порошенко

Украинские медиа сообщили, что требования компаний третейским судом удовлетворены и им назначена компенсация в размере 159 миллионов долларов.

Иск подавали 18 юридических лиц и одно физическое — бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет. И он, и почти все фирмы связаны с украинским олигархом Игорем Коломойским.

© AP Photo / Alexander PolegenkoЗдание Приватбанка в Симферополе в Крыму
© AP Photo / Alexander Polegenko
Здание Приватбанка в Симферополе в Крыму

"У этого дела могут быть парадоксальные перспективы. Истцы настаивают на том, что у них есть собственность на территории Крыма, но раз они выдвигают претензии к государству — Российской Федерации, то признают Крым российским", — отмечает кандидат исторических наук, эксперт по международному морскому праву Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Павел Гудев.

Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Мнение: Киев уже сам понимает, чьим на самом деле является Крым

Проблема собственности в Крыму для официального Киева сложна, потому что активами там располагали чиновники самого высокого ранга. В апреле в Киеве случилась очередная "зрада" ("измена" на украинском). В СМИ упоминали об этом глухо. Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым (находится в Киеве и входит в структуру Генпрокуратуры Украины) информировала, что намерена расследовать государственную измену представителя президента страны Петра Порошенко — Константина Картошкина.  

Основанием послужило заявление некоего юриста Андрея Портнова о том, что Картошкин, будучи в 2014-м генеральным директором предприятия "Севастопольский морской завод", конечным владельцем которого был Петр Порошенко, вступил в переписку с российскими властями по поводу перехода под юрисдикцию России. Таким образом, представитель нынешнего главы украинского государства, по мнению бдительного юриста, "фактически признал юрисдикцию российских властей" в Крыму. Сам Порошенко указал завод в своей налоговой декларации в 2018 году.

Удовлетворить частично

Помимо частных исков, обвинения выдвигает и правительство Украины. Киев пожаловался в Международный суд ООН в начале 2017-го на некое "финансирование Москвой терроризма" и "ограничения по национальному признаку в Крыму". Промежуточное решение было вынесено в том же году. Исковые требования удовлетворены лишь частично. Суд счел, что "Украина не предоставила достаточных доказательств финансирования Москвой терроризма".

Вид на побережье Черного моря. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
"Сочли ненужным": на Украине рассказали, почему Киев не боролся за Крым

Вместе с тем суд постановил, что Россия должна разрешить деятельность "Меджлиса крымско-татарского народа"*, признанного экстремистским, и обеспечить право этнических украинцев на образование.

При этом были отвергнуты утверждения Киева о проведении в Крыму политики "стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин". На это обратил внимание российский МИД, комментируя решение. "Важно, что суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники крымско-татарский праздника Хыдырлеза в Бахчисарае. 5 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Участники крымско-татарский праздника Хыдырлеза в Бахчисарае. 5 мая 2018
Народный депутат Борислав Береза и народный депутат от фракции Народный фронт Юрий Береза на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Депутат Рады: Крым Украина вернет только силой‍

Как полагает Гудев, Москва может подать встречный иск к Киеву — по поводу ущемления прав русскоязычных на Украине. "Ведь их права нарушаются, причем в еще больших масштабах", — добавляет он.

Вместе с тем недоумение Москвы по поводу промежуточного решения суда ООН понятно. После вхождения Крыма в состав страны российские власти сделали то, что так долго и безуспешно крымско-татарские лидеры просили у Киева. В апреле 2014-го президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова, пострадавших от репрессий. Крымско-татарский язык в регионе признан официальным наряду с русским и украинским.

"Хочет и боится"

В феврале Киев обратился в арбитраж по морскому праву из-за прибрежных вод Крыма. Украина посчитала, что Россия "дерзко нарушая международное право, <…> похищает энергетические и рыбные ресурсы <…>, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста".

По словам Гудева, и тут сложилась интересная ситуация. "Сразу возник вопрос — идет ли в иске речь об установлении суверенитета. Арбитраж не рассматривает такие иски, поэтому сейчас суд решает, подпадает ли украинский иск под его юрисдикцию. А это может занять год-два", — говорит эксперт.

Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд. 26 марта 2018
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Украина гарантировала переход экипажа судна "Норд" в Крым

Юридические сложности есть и в определении статуса Азовского моря. В 2003 году Москва и Киев заключили соответствующий договор, где указывалось, что "Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины". "Договор по-прежнему выгоден обеим сторонам. Именно поэтому Украина и хочет его расторгнуть, и боится это сделать. В чем суть — и Россия, и Украина имеют в море максимум прав, это общее морское пространство, тут нет 12-мильной территориальной зоны. Здесь не применяется Конвенция о морском праве", — отмечает Гудев.

К слову, после того как Крым воссоединился с Россией, изменились и границы в Азовском море. Если до 2014 года Киев мог претендовать на две трети моря, то сегодня — примерно на 20 процентов акватории.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанк Генеральские пляжи на Азовском море в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Генеральские пляжи на Азовском море в Крыму

По словам Гудева, из-за особого статуса Азовского моря задержание украинскими пограничниками российского судна "Норд" было совершенно незаконным.

Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Политолог: Крым не интересовал Киев, пока был в составе Украины

Сам капитан "Норда" Владимир Горбенко прокомментировал РИА Новости ситуацию так: "По факту мы пленники. С самого первого дня, когда был задержан сейнер. Изначально арест наложили на судно, но я и десять членов экипажа оказались в заложниках. У нас забрали документы, а так как нет документов, мы не имеем права вернуться в Керчь".

В мае российские пограничники задержали украинских рыбаков неподалеку от мыса Тарханкут. Как отмечает эксперт, эти действия были законными — судно находилось в 200-мильной исключительной экономической зоне России в Черном море без разрешения.  

"У России, как известно, два союзника — армия и флот. Добавлю — и пограничная служба ФСБ. Хорошо, если бы пограничники могли оперативно приходить на помощь нашим морякам при опасности захвата Украиной", — высказывает мнение эксперт ИМЭМО.

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Киев хочет расследовать с черноморскими странами строительство моста в Крым

Глава Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии РИА Новости отмечал, что Киев неслучайно избрал такую тактику в спорах вокруг Крыма. "Россия не нарушила международное право при включении Крыма в состав страны, но существует множество нюансов, за которые будет цепляться украинская сторона", — пояснил он.

Кроме того, Киев обратился с несколькими исками в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Украинские власти заявили, что Москва нарушила некоторые положения конвенции по правам человека. По мнению солиситора и российского адвоката, приглашенного профессора Университета Вестминстера в Лондоне Дмитрия Гололобова, политическое руководство России представляет себе юридические последствия исков Киева к Москве по поводу Крыма. "К этому надо относиться философски, какое бы решение ни было вынесено. Я не думаю, что это представляет проблему для правительства страны. Если бы в Москве решили, что это грозит серьезными последствиями, то вышли бы из Европейского суда. Но раз Россия там состоит, значит, это Москве выгодно", — резюмирует эксперт. 

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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