В Германии 81-летний водитель врезался в велосипедистов

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пожилой водитель врезался в группу велосипедистов в немецкой общине Кляйн Кёрис (земля Бранденбург), четыре человека находятся в критическом состоянии, сообщает радиостанция Rundfunk Berlin-Brandenburg со ссылкой на полицию.

81-Jähriger Autofahrer fährt bei Klein Köris von hinten in Gruppe von Radfahrern. Zwei Frauen und Männer wurden lebensgefährlich verletzt. https://t.co/Vozyzt4E9z pic.twitter.com/qHuMNONLpo — rbb|24 (@rbb24) 13 мая 2018 г.

​​Инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня. По словам очевидцев, водитель врезался в велосипедистов, которые ехали по обочине. По данным радиостанции, водителю 81 год.

Отмечается, что четверо пострадавших доставлены в больницу на медицинском вертолете, их состояние оценивается как критическое. Что стало причиной инцидента, пока не известно, проводится расследование.