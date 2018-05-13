В центр Тбилиси, где проходят акции протеста, привезли "акустические пушки"

ТБИЛИСИ, 13 мая — РИА Новости. Машины с "акустическими пушками" приехали в центр Тбилиси на проспект Руставели, где проходит акция молодежи и параллельно контракция, передает телекомпания "Рустави 2".

По данным ТВ, ситуация все еще обостренная, на проспекте мобилизован спецназ, патрульная полиция, приведены в готовность водометы. Глава МВД Георгий Гахария все еще проводит встречу с организаторами акции.

"Так называемые машины с "акустическими пушками" мобилизованы около здания парламента близ церкви",- сообщает ТВ.

"Акустическая пушка" была впервые применена для разгона митинга оппозиции в ноябре 2007 года, во время президентства Михаила Саакашвили.

В ночь на субботу владельцы ночных клубов заявили в соцсетях, что в заведения ворвался спецназ и правоохранители. Они призвали всех сторонников собраться в знак поддержки. В течение всей ночи у здания парламента собирались сотни человек, которые выражали протест в связи со спецоперацией МВД. Протестующие утверждают, что полиция применила силу против невиновных молодых людей. В воскресенье днем акция протеста молодежи возобновилась. Параллельно с ней проходят контракции

.Ранее сообщалось, что в результате спецоперации МВД задержало восемь наркоторговцев. По данным телекомпании "Рустави 2", всего в клубах были задержаны около 70 человек, при этом в МВД отметили, что все задержанные за административные правонарушения уже освобождены. Министерство пояснило, что проведенная накануне спецоперация по задержанию наркоторговцев была связана с частыми случаями гибели и интоксикации молодых людей.