МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Выход США из ядерной сделки с Ираном приведет к конфронтации с Европой, заявил бывший директор ЦРУ (2006-2009) Майкл Хайден в интервью журналу Spiegel. © РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк США готовы работать с ЕС над новой сделкой по Ирану

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

"Конфронтация произойдет в первую очередь не с Ираном, а с нашими друзьями в Европе. Европейцы имеют все основания задаваться вопросами: "Считаются ли с нашим мнением? Принимают ли нас американцы всерьез?". Мы разозлим наших лучших друзей, и случится крах трансатлантических (отношений — ред.)", — заявил Хайден в ответ на вопрос журналистов о последствиях выхода США из иранской ядерной сделки.

"(Президент США Дональд) Трамп торжествует по поводу того, что он сумел навязать свою волю Великобритании, Франции и Германии. Эта краткосрочная победа дорого обойдется", — сказал экс-глава ЦРУ.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.