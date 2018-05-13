РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Леонтьев извинился перед Пашиняном за высказывания о ситуации в Армении

Сюжет:
Ситуация в Армении (514)
22:3413.05.2018
(обновлено: 22:57 13.05.2018)
5165528
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМихаил Леонтьев. Архивное фотоМихаил Леонтьев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

ЕРЕВАН/МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Журналист Михаил Леонтьев, который является пресс-секретарем "Роснефти", принес извинения главе армянского правительства Николу Пашиняну за свои высказывания о ситуации в республике.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков. архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Песков прокомментировал слова Михаила Леонтьева в отношении Армении
В ходе дискуссии в эфире радио "Комсомольская правда" 3 мая Леонтьев среди прочего заявлял, что народ Армении существует "благодаря и исключительно" поддержке России и что без нее "не было бы никакой Армении".

О получении письма с извинениями сообщила пресс-служба премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Согласно сообщению, Леонтьев подчеркнул, что неуместная эмоциональность комментария исходила исключительно из обеспокоенности за судьбу Армении, которую он считает близким историческим союзником России. Он заверил, что его комментарий никак не связан с позицией "Роснефти" и выразил надежду, что его неосмотрительное поведение не отразится на позитивном сотрудничестве между "Роснефтью" и Арменией, отметили в пресс-службе.

"Да, я прислал письмо с извинениями, но в том числе потому, что получилось недоразумение, я от имени "Роснефти" никаких заявлений не делал. Компания не имеет к этому никакого отношения. Это моя личная позиция и это личные извинения… Я прислал письмо с извинениями, поскольку я признаю, что некоторые заявления были не совсем корректными и чрезвычайно резкими, и что никакие различия во взглядах тот или иной процесс не оправдывают грубости и резкости", — сказал Леонтьев РИА Новости.

Стенд компании Роснефть . Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В "Роснефти" прокомментировали высказывания Михаила Леонтьева об Армении
Порядка 20 представителей армянской диаспоры вечером 10 мая собрались у редакции "Комсомольской правды", чтобы потребовать извинений от радиоведущих Леонтьева и Михаила Юрьева, однако не смогли четко сформулировать, что именно оскорбило их в эфире программы "Главтема", собравшиеся передали записку на имя главного редактора издания и разошлись.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не считает необходимым обращать внимание на высказывания тележурналиста Михаила Леонтьева в отношении Армении, а его позиция не имеет ничего общего с официальной линией Москвы. Кроме того на сайте "Роснефти" сообщалось, что частные высказывания журналиста Михаила Леонтьева, который является пресс-секретарем "Роснефти", не имеют ничего общего с позицией компании по поводу сотрудничества с Арменией.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламентом на этот пост был утвержден лидер оппозиции Никол Пашинян.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

Комментировать
В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
yavm2014
Главное для Армян и для страны,помнить и знать -Россия всегда защищала народ Армении во все века .
А вот у США другие политические цели -оторвать Армению от России и создать плацдарм для своих вооруженых сил ,для будущего уничтожения Ирана.
Будущее страны, в руках самих Армян .
23:00
13.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Гарик Симонян
Еще бы он не извинился. Роснефть монополист на импорт нефти в Армению. За свои же бабки трясется.
22:37
13.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена