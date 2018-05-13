По итогам парламентских выборов в Ираке лидирует "Коалиция Наср" премьера

Люди на избирательном участке в Мосуле во время выборов в Ираке. 12 мая 2018

Люди на избирательном участке в Мосуле во время выборов в Ираке. 12 мая 2018

МОСУЛ, 13 мая — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Избирательный блок "Коалиция Наср", возглавляемый премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, лидирует по итогам прошедших в стране парламентских выборов, сообщил РИА Новости источник в штабе объединения.

"Мы лидируем на уровне Ирака. Большинство голосов мы получили в Мосуле, Багдаде и ряде других провинций", — сказал собеседник агентства, призвав дождаться официальных результатов выборов.

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники сообщил, что "Коалиция Наср" займет в новом парламенте 65 из 329 депутатских мест. По данным "Аль-Арабии", количество кресел депутатов этого избирательного блока составит 60 мест.

Согласно информации этого же канала, второе место на выборах заняла коалицию "Саирун", возглавляемая влиятельным шиитским религиозным деятелем Муктадой ас-Садром. Им, согласно СМИ, достанется 51 кресло в парламенте.

В субботу в Ираке прошли парламентские выборы впервые после освобождения страны от ИГ. Явка, по первоначальным подсчетам, составила 44,52%, в голосовании приняли участие 10,7 миллиона человек.

Ожидается, что официальные итоги голосования будут озвучены в воскресенье вечером либо в понедельник.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, принять участие в выборе новых депутатов имели право 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие 29 избирательных блоков, объединивших около 200 различных политических партий. Избирком насчитал свыше 7 тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.